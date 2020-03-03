Грязный воздух убивает больше людей, чем курение, алкоголь и СПИД

Загрязнение воздуха сокращает продолжительность жизни в среднем на три года. К такому выводу пришли врачи-кардиологи, проведя исследование в разных странах мира.

Согласно полученным данным, «пандемия грязного воздуха» убивает в 19 раз больше, чем малярия, в девять раз больше, чем СПИД, и почти в три раза больше, чем алкоголь, передает «LeFigaro». Более того, дышать грязным воздухом оказывается даже опаснее и вреднее, чем курить.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Европейского общества «Кардиология. Сердечно-сосудистые исследования», загрязнение воздуха приводит к таким диагнозам как ишемическая болезнь сердца и инсульт. Кроме того, в списке проблем стоят болезни легких, диабет и высокое кровяное давление. Около 6% смертей от загрязненного воздуха связаны с раком легких.

Больше всего от грязного воздуха пострадала Азия: средняя продолжительность жизни в Китае сократилась на 4,1 года, в Индии – на 3,9 года, а в Пакистане – на 3,8 года. В Индии, в штате Уттар-Прадеш (200 миллионов жителей), загрязнение только мелкими частицами снижает ожидаемую продолжительность жизни на 8,5 лет, в то время как в китайской провинции Хэбэй дефицит почти шесть лет, согласно индексу качества воздуха, разработанному исследователями из Института энергетической политики в Чикаго. Средняя продолжительность жизни африканцев сокращается в среднем на 3,1 года, а в некоторых странах – с 4,5 до 7,3 года: в Чаде, Сьерра-Леоне, Центральноафриканской Республике, Нигерии и Кот-д'Ивуаре.

В Европе ситуация с грязным воздухом хуже всего обстоит в государствах-сателлитах Советского Союза, особенно в Болгарии, Венгрии и Румынии. Их экономики ориентированы на уголь.

Отметим, что общий показатель в 8,8 миллиона преждевременных смертей в год от грязного воздуха вдвое превышает оценки Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Врачи призывают обратить внимание на данную проблему, чтобы не только сократить летальность, но и способствовать решению актуального вопроса о глобальном потеплении.

Париж, Елена Васильева

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