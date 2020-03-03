Социологи опровергли наиболее распространенные мифы о сексуальных отношениях

Газета Daily Mail опубликовала обзор наиболее распространенных утверждений о сексуальных отношениях мужчин и женщин, которые признаны ложными. Многие все еще верят в правдивость этих мифов, что сильно влияет на интимную сторону жизни обоих полов.

Миф: мужчины имеют более высокое либидо, чем женщины.

Долгое время утверждалось, что мужчины чаще хотят заниматься сексом, чем женщины. Однако последние опросы показывают, что сексуальные аппетиты не так различны, как многим кажется. Причем, дело не только в гормонах. По словам экспертов, нет существенной разницы между уровнями гормонов у женщин с более высоким или низким либидо. Чаще всего желание интимной близости у прекрасного пола объясняется другими факторами – биологическими, психологическими и физическими.

Миф: мужчины любят секс больше, чем женщины.

Еще один распространенный стереотип заключается в том, что способность женщин к сексуальному удовлетворению меньше, чем у мужчин. При мастурбации представители обоих полов способны одинаково быстро достичь оргазма (более 95% случаев). Когда же дело касается традиционного полового акта, у мужчин возможность достичь сексуального удовлетворения сохраняется, а у женщин падает до 65%. Согласно данным опросов, после мастурбации самым надежным способом достичь оргазма у женщин является стимуляция клитора партнером или оральный секс. Вагинальный секс находится на последнем месте.

Миф: мужчины инициируют половой акт чаще, чем женщины.

До сих пор живет утверждение, что мужчины должны первыми заявлять о желании интимной близости, женщины занимают выжидательную позицию. На самом деле эта тенденция давно изменилась, и мужчины и женщины выступают инициаторами половых отношений одинаково часто.

Миф: мужчины испытывают больше давления, опасаясь неудачи при половом акте.

Считается, что мужчина с годами должен совершенствоваться в сексе, поэтому представители сильного пола находятся в постоянных сомнениях, а так ли они хороши в постели. Впрочем, женщины находятся в аналогичном положении. Дамы уверены, что нужно поддерживать своего партнера, даже если получить удовлетворения от полового акта не удалось. В результате многие симулируют оргазм, чтобы подбодрить своего возлюбленного. Но такой подход лишь усугубляет ситуацию. В результате женщина остается неудовлетворенной, что неизменно отражается на развитии отношений.

Лондон, Зоя Осколкова

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