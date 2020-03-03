Ученые не видят вреда в смешивании сырой и кипяченой воды

Всеобщее утверждение, что нельзя смешивать сырую и кипяченую воду, является мифом. Нет никаких научных фактов, которые бы подтвердили вред для человека при употреблении такой смеси.

Очевидно, что речь идет об очищенной сырой воде. Понятно, что если употреблять воду из лужи, ни к чему хорошему это не приведет. Принято считать, что если смешать воду из-под крана и кипяченную, то это может привести к болям в животе и диарее. Ученые утверждают, что этот распространенный миф не имеет под собой оснований, пишет Planet Today.

Обыватели верят, что кипяченая и сырая вода имеют разный минеральный состав. По словам экспертов, на самом деле содержание солей при кипячении практически не меняется.

К тому же есть те, кто утверждает, что если добавить сырую воду в кипяченую, то в получившемся продукте тут же заведутся болезнетворные бактерии. Однако бактерии могут появиться в любой воде, но для этого нужны специфические условия.

Таким образом, специалисты в области здорового питания подтверждают, что нет никакой опасности в том, что смешивать сырую и кипяченую воду, если конечно она изначально была хорошо очищена.

Москва, Зоя Осколкова

Москва. Другие новости 04.03.20

Социологи опровергли наиболее распространенные мифы о сексуальных отношениях. / Грязный воздух убивает больше людей, чем курение, алкоголь и СПИД. / Жители Крыма рискуют остаться без медицинских масок. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»