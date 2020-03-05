Ученые назвали продукт, помогающий худеть во сне

Американские диетологи считают, что нежирный творог помогает сжигать калории во сне. В результате человек может сбросить лишний вес.

Эксперимент с участием добровольцев, проведенный специалистами Университета Флориды, показал, что порция нежирного творога перед сном ускоряет обменные процессы и способствует похудению. Более того, при регулярном его употреблении улучается самочувствие в целом.

При этом нормализация обменных процессов – отличный способ защититься от метаболического синдрома, который ведет к развитию ожирения и сахарного диабета второго типа, а также провоцирует сердечно-сосудистые заболевания, напомнили диетологи.

По словам ученых, дело в сложном белке казеине, который есть в молочных продуктах. «Казеин благотворно воздействует на органы пищеварения и в целом повышает эффективность работы пищеварительной системы, что не может не отражаться на самочувствии. Если пищеварительная система работает оптимальным образом, то ваш организм будет сжигать калории более эффективно», – заключили авторы исследования.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.03.20

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