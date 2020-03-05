МИД КНР против того, чтобы новый коронавирус называли «китайским»

Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь подверг критике СМИ. Им досталось за то, что новый коронавирус, который зародился в декабре прошлого года в китайском городе Ухань, они называют «китайским». По мнению высокопоставленного чиновника, такая формулировка названия является «крайне безответственной», сообщает агентство Синьхуа.

Чжао Лицзянь указал, что Всемирная организация здравоохранения неоднократно указывала на необходимость использования COVID-19 в качестве официального наименования новой коронавирусной инфекции, чтобы избежать эффекта стигматизации.

Распространение вируса является глобальной проблемой, работа по отслеживанию источника коронавируса по-прежнему ведется, и пока не сделано никаких выводов, подчеркнул Чжао Лицзянь.

Он также процитировал известного эксперта по респираторным заболеваниям Чжун Наньшаня, который сказал, что эпидемия впервые проявилась в Китае, но это вовсе не значит, что она берет начало в Китае.

«Чему мы должны противостоять, так это «информационному вирусу» или «политическому вирусу», сказал Чжао Лицзянь. По его мнению, СМИ намеренно называют вирус китайским – чтоб обвинить в его распространении КНР.

Напомним, что на сегодняшний день диагноз «коронавирус Covid-19» подтвержден у 95748 человек по всему миру, 80411 из этого числа – находятся на территории материкового Китая. Тяжелая эпидемиологическая обстановка сложилась в Южной Корее (более 6 тыс. заболевших), Италии (более 3 тыс. заболевших) и Иране (почти 3 тыс. заболевших). Излечиться от коронавирусной инфекции нового типа удалось более, чем 53 тыс. человек, 3286 пациентов умерли от осложнений, вызванных Covid-19.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 05.03.20

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