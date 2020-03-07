Кофе бесполезен для творческих людей

Кофе никак не стимулирует творческие натуры. Об этом говорит одно из исследований Университета Арканзаса. Как сообщает издание medikforum.ru, принято думать, что те же писатели не работают без чашки кофе. Но, как рассказывает Дарья Забелина, доцент кафедры психологии и первый автор исследования, недавно опубликованного в журнале Consciousness and Cognition, кофеин улучшает когнитивные свойства мозга. С творческой составляющей все не так просто.

В статье Забелина разделяет «конвергентное» и «дивергентное» мышление. Первый тип направлен на поиск конкретного решения проблемы, например, правильного ответа. Второй используется для генерации идей. Это, скорее, поиск новых и интересных ответов, нежели правильного.

Исследование продемонстрировало, что кофеин улучшает именно конвергентное мышление и не оказывает существенного влияния на дивергентное.

Екатеринбург, Елена Васильева

Екатеринбург. Другие новости 06.03.20

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