Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок для лица

Facebook собирается запретить рекламу медицинских масок для лица. Делается это для того, чтобы умерить ажиотаж вокруг данной темы. Как рассказал в Твиттере директор по управлению продуктами Фэйсбук Роб Лезерн, компания «сделает необходимые обновления в нашей политике, если мы увидим людей, пытающихся использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения». Изменения будут введены в ближайшие дни, сообщает CNN.

Тем временем, медики ежедневно выступают с разъяснениями о том, что ношение масок для граждан совершенно бесполезно. Они никак не способствуют прекращению распространения коронавируса и нужны только уже заболевшим людям – чтобы предотвратить разбрасывание инфицированных выделений. Лучшей профилактикой заболеваемости по-прежнему считается адекватная гигиена: необходимо тщательно мыть руки и не прикасаться ими в общественных местах к лицу и глазам. Кроме того, необходимо избегать мест скопления людей и держаться минимум на метр вдали от кашляющих и чихающих сограждан.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.03.20

Кофе бесполезен для творческих людей. / Медики успешно вылечили от коронавируса первого москвича. / Тиньков, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов в США, рассказал, что тяжело болен. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»