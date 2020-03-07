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Суббота, 7 марта 2020, 07:31 мск

Новости Здоровье

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Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок для лица

Facebook собирается запретить рекламу медицинских масок для лица. Делается это для того, чтобы умерить ажиотаж вокруг данной темы. Как рассказал в Твиттере директор по управлению продуктами Фэйсбук Роб Лезерн, компания «сделает необходимые обновления в нашей политике, если мы увидим людей, пытающихся использовать эту чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения». Изменения будут введены в ближайшие дни, сообщает CNN.

Тем временем, медики ежедневно выступают с разъяснениями о том, что ношение масок для граждан совершенно бесполезно. Они никак не способствуют прекращению распространения коронавируса и нужны только уже заболевшим людям – чтобы предотвратить разбрасывание инфицированных выделений. Лучшей профилактикой заболеваемости по-прежнему считается адекватная гигиена: необходимо тщательно мыть руки и не прикасаться ими в общественных местах к лицу и глазам. Кроме того, необходимо избегать мест скопления людей и держаться минимум на метр вдали от кашляющих и чихающих сограждан.

Москва, Елена Васильева

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