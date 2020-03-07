Лето от вспышки коронавируса не поможет – ВОЗ

ВОЗ считает, что коронавирус нового типа вряд ли прекратит распространяться в летнее время. Об этом шла речь на ежедневном пятничном брифинге в Женеве. Как рассказал исполнительный директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан, медикам пока доподлинно неизвестно, каким образом тёплая погода отразится на вспышке Covid-19.

«Нам пока что неизвестно, какой будет активность и динамика вируса в различных климатических условиях...Это ложная надежда – полагать, что вирус просто исчезнет в летнее время...", – сообщил СМИ доктор Райан.

Напомним, гипотезу о том, что с наступлением лета коронавирус исчезнет сам собой первым выдвинул президент США Дональд Трамп.

По последним данным, коронавирус продолжает распространяться по всему миру. В пятницу было выявлено уже более 100 тысяч зараженных, из них 3400 – скончались. Помимо Китая, неблагополучными по коронавирусу странами являются Южная Корея, Иран и Италия.

Президент Франции Эмманюэль Макрон, посещая накануне один из домов престарелых, призвал родных содержащихся там людей пореже навещать пациентов и готовиться к худшему. По мнению лидера страны, вспышка неизбежно перерастёт в эпидемию и главная задача сейчас – сдерживать заболеваемость, чтобы больницы справлялись с наплывом инфицированных.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 07.03.20

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