Детская смертность от коронавируса составляет 0,2 процента

В Индии трехлетний ребенок заболел коронавирусом. Инфицированный проживает в штате Керала и стал официальным сороковым больным в государстве.

Как сообщает ВВС, ребенок поехал в Италию со своими родителями и вернулся на прошлой неделе. Он был помещен в больницу вместе с родителями после тепловой проверки в аэропорту. Была выявлена высокая температура, а после анализов поставлен диагноз – Covid-19.

Таким образом, данный случай ещё раз доказывает, что дети тоже болеют коронавирусом. В Китае было зарегистрировано несколько случаев, в том числе когла были инфицированы новорожденные.

Детская смертность от Covid-19 составляет 0,2 процента.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.03.20

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