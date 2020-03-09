Развенчаны шесть мифов о том, как не заболеть коронавирусом или вылечить его

Коронавирус продолжает распространяться по планете и вызывать панику среди населения. Эффективного лекарства и вакцины от него пока нет, поэтому в народе множатся всякого рода советы, которые, якобы, помогут не подхватить Covid-19. ВВС собрали и проанализировали шесть самых популярных «советов».

1. Чеснок

В соцсетях очень много постов посвящены тому, как полезно есть чеснок от коронавируса. ВОЗ же на это отвечает, что, хотя это «здоровая пища, которая может обладать некоторыми антимикробными свойствами», нет никаких доказательств того, что употребление чеснока может защитить людей от нового коронавируса.

Эксперты говорят – если вы верите в силу лечебных свойств чеснока, ешьте на здоровье. Но соблюдайте меру: южно-Китайская газета Morning Post сообщила историю о женщине, которой пришлось лечиться в больнице от воспаленного горла после употребления в пищу 1,5 кг сырого чеснока.

2. «Чудо-минералы»

YouTube-блогер Джордан Сатер, имеющий тысячи последователей, утверждает, что «чудо-минеральная добавка», называемая MMS (содержит диоксид хлора – он же отбеливатель) может «уничтожить» коронавирус.

Между тем, ещё в прошлом году Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) предупредило об опасности для здоровья употребления MMS. Органы здравоохранения в других странах также выпустили предупреждения об этом.

FDA говорит, что «не знает ни одного исследования, показывающего, что эти продукты безопасны или эффективны для лечения любых заболеваний». Он предупреждает, что их употребление может вызвать тошноту, рвоту, диарею и симптомы тяжелого обезвоживания.

3. Домашнее дезинфицирующее средство для рук

На фоне паники вокруг коронавируса из продажи во многих странах исчезли дезинфицирующие средства для рук. И люди бросились изготавливать антисептики из подручных средств. Особенно сильно домашней химией увлекались итальянцы. В соцсетях описываются сотни вариантов приготовления домашнего геля. В основном, речь идёт о составах на основе водки. Но, предупреждают медики, гели для рук на спиртовой основе обычно так же содержат смягчающие средства, которые делают их более мягкими – они меньше сушат и травмируют кожу.

4. Питьевое серебро

Использование коллоидного серебра было пропиарено в эфире американских СМИ. Коллоидное серебро – это мельчайшие частицы металла, взвешенные в жидкости. Якобы, после употребления такого питья, коронавирусы погибают в течение 12 часов. Данная версия широко распространилась в Фэйсбуке, особенно в группах «медицинской свободы», которые глубоко подозрительно относятся к основным медицинским советам, в том числе к прививкам.

Сторонники коллоидного серебра утверждают, что оно может лечить все виды заболеваний, действовать как антисептик и помогать иммунной системе.

Органы здравоохранения США, между тем, утверждают, что нет доказательств того, что этот тип серебра эффективен при любом состоянии здоровья. Что еще более важно, серебро может вызвать серьезные побочные эффекты, включая повреждение почек, судороги и аргирию – состояние, при котором кожа становится синей.

5. Питьевая вода каждые 15 минут

В одном сообщении, скопированном и вставленном несколькими учетными записями Facebook, цитируется «японский доктор», который рекомендует пить каждые 15 минут питьевую воду, чтобы смыть любой вирус, который мог попасть в рот. Версия на арабском языке была распространена более 250 000 раз.

Между тем, нет вообще никаких доказательств того, что это чем-то поможет хоть кому-то.

Воздушные вирусы попадают в организм через дыхательные пути. Некоторые из них могут попасть в рот, но даже постоянное питье не поможет не заболеть.

Тем не менее, питьевая вода и гидратирование – это, как правило, хороший медицинский совет. Пить воду полезно для организма.

6. Греться и избегать мороженого

Существует множество вариантов советов о том, что тепло убивает вирус, от рекомендаций пить горячую воду до принятия горячих ванн или использования фенов, активного нахождения на солнце.

Один пост, скопированный и вставленный десятками пользователей социальных сетей в разных странах – и ложно приписываемый Unicef ​​– утверждает, что питье горячей воды и воздействие солнца убьет вирус. Так же там советуется не есть мороженое.

Медики спешат опровергнуть данные слухи: нагревать свое тело любым из способов не является эффективным средством в борьбе с коронавирусом. Так же ничем не может навредить мороженое, которое краткосрочно охлаждает ротовую полость.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 09.03.20

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