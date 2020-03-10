Ученые определили полезный способ сидения

Сидение на корточках или на коленях полезнее, чем сидение на стуле или на диване. К такому выводу пришли американские ученые из Университета Южной Калифорнии, которые изучают африканские сообщества охотников-собирателей.

Ученые обратили внимание, что сейчас принято считать, что сидячий образ жизни, характерный для современного человека, связан с рисками развития многих заболеваний, вызванных низкой мышечной активностью, хотя с эволюционной точки зрения это довольно странно. «Мы склонны считать, что физиология человека адаптирована к условиям, в которых мы развивались, – цитирует слова ученых РИА «Новости». – Если бы бездействие было вредно, наша эволюционная история не предоставила нам для этого занятия так много времени».

В то же время, наблюдая за танзанийскими охотниками-собирателями из племени хадза, ученые отметили, что люди этого племени, чей образ жизни похож на тот, как жили в прошлом, проводили в состоянии физической активности не так много времени – чуть больше часа в сутки. Другими словами, у наших предков, живущих в согласии с природой, как говорят специалисты, был высокий уровень бездействия.

Наблюдения показали, что люди хадза ведут практически такой же сидячий образ жизни, как и жители развитых стран, проводя в неподвижном состоянии около 9-10 часов в день. Однако у них отсутствуют признаки хронических заболеваний, связанных с длительным сидением. Причина, по мнению авторов, заключается в том, в какой позе они сидят. В периоды бездействия люди хадза сидят на корточках или на коленях. Такие положения предполагают более высокий уровень мышечной активности, чем сидение на стуле.

В этой связи авторы исследования пришли к выводу, что периодическое вставание и приседание, а также выбор каких-то более активных поз может стать полезной практикой, снижающей риски для здоровья, связанные с сидячим образом жизни.

Вашингтон, Светлана Антонова

Вашингтон. Другие новости 10.03.20

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