Китаю удалось взять коронавирус под контроль

Распространение коронавируса в Китае практически остановлено. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин, который посетил во вторник провинцию Хубэй – эпицентр распространения Covid-19.

Как сообщает «Евроньюс», китайский лидер посетил самый пострадавший от коронавируса город – Ухань. Он зашёл

в инфекционную больницу, которую в условиях чрезвычайной ситуации построили здесь всего за десять дней, побеседовал по видеосвязи с некоторыми пациентами и врачами, встретился с жителями одного из районов.

Незадолго до того национальное министерство здравоохранения поделилось с гражданами обнадеживающими новостями: за прошедшие сутки в стране зафиксировано всего 19 новых случаев заражения. Для сравнения – в Италии их 1800.

В конце января Хубэй почти целиком оказался в изоляции. Со вторника же тем, кто сам так и не заразился и не был в тесном контакте с инфицированными, разрешено свободно передвигаться – правда лишь в пределах провинции. Сообщается, что послабления не коснуться Ухани.

Сегодня в Китае свыше 80,5 тысяч заболевших коронавирусом. Более трех тысяч умерли, сообщает «Евроньюс».

Так же сегодня стало известно, что все 14 временах больниц для лечения коронавируса, возведённых в Китае, закрывается. Пациентов для них больше нет, сообщают китайские власти.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 10.03.20

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