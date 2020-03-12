Плохой сон младенца может привести к проблемам с психикой в будущем

Младенцы, имеющие проблемы со сном, могут в будущем иметь проблемы с психикой. Об этом говорят последние исследования медиков в этой области.

Как сообщает CNN, плохо спящие дети могут быть подвержены большему риску беспокойства и эмоциональных проблем.

Австралийские исследователи проследили за 1507 матерями, у которых были первые роды, и их младенцами. Они обнаружили, что у каждого пятого ребенка были «постоянные серьезные проблемы со сном» в течение первого года жизни.

«Многие дети просыпались довольно часто в течение трех месяцев, и это нормально, но мы обнаружили, что около 19% действительно имели постоянные и серьезные проблемы со сном в течение всего первого года», – рассказал руководитель исследования доктор Фэллон Кук из Детского исследовательского института Мердока в Мельбурне.

«Это дети, которые даже в возрасте 12 месяцев все еще просыпаются ночью три или более раз, – говорит Кук. – И им может потребоваться до часа, чтобы заснуть, и им очень трудно успокоиться, когда они просыпаются ночью».

По словам Кука, матери, участвовавшие в исследовании, описали характер сна своего ребенка в течение трех месяцев, шести месяцев, девяти месяцев и 12 месяцев в Интернете и в одном личном интервью.

Затем их спросили о психическом здоровье их ребенка в возрасте 4 и 10 лет, используя широко используемые медицинские опросники для оценки тревожности и других проблем с психическим здоровьем.

Согласно исследованию, опубликованному в понедельник в журнале Archives of Disease, в сравнении с младенцами, у которых установился характер сна, у тех, у кого были постоянные и серьезные проблемы со сном, вероятность возникновения симптомов эмоциональных проблем в четыре года была почти в три раза выше.

И к тому времени, когда детям было 10 лет, вероятность того, что они будут соответствовать диагностическим критериям эмоционального расстройства, увеличивается более, чем в два раза.

«Эти дети были более подвержены повышенным симптомам разлуки, страха перед травмой и общей повышенной тревожности», – говорится в исследовании.

Основной вывод этого исследования заключается в том, что у детей с проблемами сна вероятность возникновения проблем с психическим здоровьем в два раза выше, в первую очередь из-за проблем, связанных с тревогой, в возрасте от 4 до 10 лет.

Так же важно понимать, что эти результаты могут означать, что проблемы со сном являются ранним показателем проблем с психикой.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 11.03.20

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