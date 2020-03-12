Том Хенкс подхватил коронавирус на съёмках в Австралии

Актер Том Хенкс и его супруга Рита Уилсон заразились коронавирусом. Пара находилась в Австралии на съемках нового фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, сообщает ТАСС. Все время супруги проводили в Сиднее, потом ненадолго уехали в город Голд-Кост, где и почувствовали себя плохо. 63-летний актёр написал в своём Инстаграмме, что он и жена почувствовали себя уставшими, словно подхватили простуду, поднялась температура. Они обратились в больницу в Голд-Косте, где им поставили диагноз и начали лечение.

Где и как заразились Хенкс и его супруга, выясняется, так же устанавливаются их контакты среди съёмочной группы, уточняет ТАСС.

Отметим, что в Австралии на сегодняшний день выявлено 128 случаев корнавируса, три человека умерли. По всему миру с вечера 11 марта по инициативе Всемирной организации здравоохранения объявлена пандемия Covid-19.

Сидней, Елена Васильева

Сидней. Другие новости 12.03.20

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