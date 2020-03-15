Симптомы гриппа может вызвать особая диета для похудания

Симптомы гриппа может вызвать кетогенная диета – низкоуглеводная с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков. Ученые выяснили, что в первую неделю следования этой диете человек испытывает усталость, тошноту, головокружение и изменение ритма сердцебиения.

Как пишет Upi.com со ссылкой на исследования австралийских ученых, новая «болезнь» уже получила название «кето-грипп». Раньше такую диету прописывали детям, больным эпилепсией, а сейчас она стала модным способом похудеть. Организм лишается углеводов – основного источника «топлива», и сжигает собственные запасы жира.

Диетолог из Сиэтла, представитель Академии питания и диетологии Джинджер Хальтин пояснила, что фактически человек переводит свой организм в совершенно иное метаболическое состояние, и этот переход не проходит безболезненно.

В итоге самыми распространенными жалобами сидящих на диете стали головная боль, «туман в мозгу», запор и другие желудочно-кишечные проблемы. Некоторые говорили об усталости и головокружении, а также изменении сердцебиения, боли в горле и теле.

Симптомы обычно достигают пика в первую неделю после начала кето-диеты, а затем со временем исчезают.

Издание отмечает, что результаты исследования, опубликованные 13 марта в журнале Frontiers in Nutrition, не обязательно отражают типичный опыт кето-диеты – или даже типичный опыт кето-гриппа. При этом исследователи рекомендовали желающим использовать такой метод для похудания сначала проконсультироваться с врачом.

Канберра, Татьяна Дорофеева

Канберра. Другие новости 15.03.20

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