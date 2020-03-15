Итальянские медики изучают влияние препаратов от ревматизма на коронавирус

Итальянские медики ищут варианты лечения коронавируса. Как сообщает «Евроньюс», пока ситуация с заболеваемостью на Апеннинах по-прежнему тяжелая. За сутки от пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа, скончались 175 человек. Всего с начала вспышки умер 1441. Общее число инфицированных включая летальные исходы и излечившихся, превысило 21 тысячу. Цифры меняются постоянно и пока только в сторону увеличения.

Итальянские медики проводят экспериментальную терапию препаратами от ревматизма, которая принесла положительные результаты у отдельных пациентов.

Паоло Асьерто, директор клиники иммунологии в Неаполе: «Нашей отправной точкой (а мы так же проводим исследования) стал китайский опыт. Речь идет о 21 пациенте, которым предлагались соответствующее препараты. Мы видим, что это работает, но не во всех случаях. Не с каждым больным. Я думаю, если мы рассчитаем точную схему лечения, оно будет более эффективным».

Медики полагают, что пока прирост инфицированных идет за счет тех, кто заразился до введения жестких карантинных мер. Оценить их результаты можно будет через две недели – примерно столько составляет инкубационный период.

Отметим, что в России на сегодняшний день число заболевших коронавирусом приближается к шести десяткам. Ни одного летального исхода не зафиксировано.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 15.03.20

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