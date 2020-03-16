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Вторник, 17 марта 2020, 01:51 мск

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Диетологи посоветовали правшам есть левой рукой

Диетологи посоветовали правшам использовать левую руку при употреблении пищи. Таким образом можно снизить количество съеденной пищи, считают врачи.

Специалисты провели эксперименты с участием добровольцев и выяснили, что люди, которые пользовались не преобладающей рукой для употребления пищи, съедали примерно на 30% меньше, сообщает издание Freundin.

«Переедание ведет к ожирению и целому комплексу проблем со здоровьем, которые могут значительно сокращать жизнь и ухудшать ее качество. В этих условиях очень важно воспитывать в себе привычки, которые помогают бороться с перееданием», – говорят диетологи.

По мнению врачей, когда правша ест с помощью левой руки, время обеда увеличивается, в результате человек успевает понять, что больше не голоден, и съедает меньше. Переход на употребление еды левой рукой для правшей – одна из привычек, которая поможет тем, кто сражается с лишним весом.

Берлин, Зоя Осколкова

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