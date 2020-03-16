Американские ученые назвали продукт, защищающий от ожирения

Американские ученые выяснили, что четыре чашки кофе в день защищают от ожирения. Такой вывод исследователи сделали после проведения эксперимента с лабораторными мышами.

Грызунов в течение месяца кормили жирной пищей с высоким содержанием углеводов и малым количеством белка. Также мышам давали кофеин в количестве, эквивалентном четырем чашкам кофе в день.

По итогам исследования ученые установили, что грызуны, употреблявшие кофеин из чая мате, набирали на 16% меньше веса и на 22% меньше жира, чем те сородичи, которым кофеин не давали.

Специалисты отмечают, что кофеин сокращает накопление липидов в жировых клетках на 41%. Источник кофеина – кофе или мате – роли не играет, сообщает портал medikforum.ru.

Ранее ученые Дюссельдорфского университета имени Генриха Гейне выяснили, что кофе позволяет защитить организм от серьезных заболеваний и продлить жизнь. Согласно их выводам, риск развития рака снижается на 20%, риск развития диабета второго типа – на 30%, а работа сердца при употреблении кофе улучшается на 5%.

Москва, Ольга Панфилова

Москва. Другие новости 17.03.20

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