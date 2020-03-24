Две трети больных короновирусом страдают от ожирения – британские медики

В Великобритании почти две трети пациентов с диагностированным коронавирусом нового типа страдают от ожирения. Также эти люди находятся в группе риска по осложнению от болезни.

По данным британских медиков, 63 процента пациентов в отделении интенсивной терапии из-за коронавирусной инфекции страдают от различной степени ожирения. Осложнения происходят из-за проблем с иммунной системой, которая не может должным образом реагировать на COVID-19. В сбоях именной системы, в свою очередь, виноваты в том числе неправильное питание и отсутствие физических нагрузок.

Кроме того, избыточный вес затрудняет вдыхание кислорода легкими, что постепенно приводит к их отказу.

Напомним, что легкие являются наиболее уязвимым органом для коронавируса нового типа: большинство пациентов умирают от осложнений, связанных с ними, например, от пневмонии или легочного фиброза.

Лондон, Елена Васильева

Лондон. Другие новости 24.03.20

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