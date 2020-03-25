Лечение больного коронавирусом может стоить до 200 тысяч рублей

Полное лечение больных COVID-19 обходится бюджету в суммы от 60 до 200 тысяч рублей. Об этом сообщил главный врач Боткинской больницы Денис Гусев.

«Это тарифы, расчеты на все лечение одного пациента в зависимости от формы протекания заболевания», – цитирует Гусева «Интерфакс».

Ранее вице-губернатор Петербурга Евгений Елин заявил, что при легкой форме коронавируса лечение пациента обходится в 60 тысяч рублей в день, при средней – 140 тысяч, а при тяжелой – 202 тысячи.

При этом минимальный срок лечения тяжелобольного составляет четыре недели. «Эти средства мы должны зарезервировать и должны понимать, откуда мы их возьмем. Мы не можем допустить, чтобы гибли люди из-за того, что у нас нет средств», – заключил вице-губернатор.

Москва, Зоя Осколкова

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