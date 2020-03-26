Количество больных коронавирусом по всему миру приближается к полумиллиону

Количество инфицированных коронавирусом по всему миру приближается к полумиллиону. Как сообщает ВВС, на сегодняшний день зарегистрировано более 470 000 заболевших, умерло более 21 270 человек, около 114 000 человек выздоровели.

Список наиболее пострадавших от COVID-19 стран выглядит так:

Китай (81 667 случаев, 3 285 погибших, 73 775 выздоровевших)

Италия (74 386 случаев, 7 503 погибших, 9 362 выздоровевших)

США (66 132 случая, 1 031 погибших, 616 выздоровевших)

Испания (49 515 случаев, 3 647 погибших, 5 367 выздоровевших)

Германия (37 323 случая, 206 погибших, 3547 выздоровевших)

Иран (27 017 случаев, 2 077 погибших, 9 625 найденных)

Франция (25 600 случаев, 1333 погибших, 3907 выздоровевших)

Швейцария (10 897 случаев, 153 погибших, 131 найденный)

Великобритания (9640 случаев, 466 погибших, 140 выздоровевших).

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 26.03.20

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