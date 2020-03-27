Ученые впервые смогли омолодить клетки человека

Американские ученые впервые в истории смогли не просто остановить старение человеческих клеток, но и заставили их себя омолаживать. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

Специалисты Стэнфордского университета запустили экспериментальный механизм, который позволял синтезировать определенные белки ограниченное время. В результате клетка была вынуждена производить факторы Яманаки – особые белки, играющие важную роль в процессе развития эмбриона.

Ученым удалось удалить так называемый клеточный мусор, который образовывается с возрастом и приводит к увяданию организма в целом. В результате таких преобразований многие факторы старения, присущие клеточному организму, оборатились вспять.

Исследователи отметили, что клетки помолодели. По многим показателям они были схожи с образцами, появившимися намного позже. По одному из признаков обработанные клетки были на несколько лет моложе своих ровесников.

По словам ученых, их открытие поможет в дальнейших исследованиях процесса старения. Вполне вероятно, что работы в этой сфере приведут к созданию препаратов, которые помогут бороться с заболеваниями, обусловленными пожилым возрастом.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 27.03.20

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