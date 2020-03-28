За сутки в России подтвердили более 200 случаев коронавируса

Число случаев заболевания коронавирусом в России увеличилось до 1 тысячи 264.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за прошедшие сутки диагноз лабораторно подтвердили еще у 228 человек, половина новых инфицированных зарегистрирована в Москве.

Случаи заболевания зафиксированы еще в 61 регионе.

Официально сообщается о 4 погибших от коронавируса. У умершего сегодня жителя Оренбургской области причина смерти официально еще не установлена.

49 россиян от коронавируса вылечились.

В целом в мире зарегистрировано на данный момент 602 тысячи 262 заболевших. Рубеж в 500 тысяч был преодолен 38 часов назад.

Москва, Игорь Юров

Москва. Другие новости 28.03.20

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