14-дневной изоляции для зараженных коронавирусом оказалось недостаточно

Инкубационный период нового коронавируса COVID-19 может существенно превышать, а его агрессивность может проявляться даже через месяц. Такой вывод сделали в Санкт-Петербурге, где сегодня скончался первый зараженный.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мужчина приехал из-за границы 1 марта. А вирус проявился только 19-го числа.

«То есть вирус живет не 14 дней, а до 28 дней и только тогда может проявиться», – сообщил губернатор Петербурга Александр Беглов.

Напомним, до сих пор считалось, что болезнь проявляется, в основном, на 4 – 11 день, и 14-дневного карантина для тех, кто мог контактировать с заболевшими, достаточно.

Санкт-Петербург, Анастасия Палей

Санкт-Петербург. Другие новости 28.03.20

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