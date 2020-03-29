Жена премьера Канады успешно вылечилась от коронавируса

Жена премьер-министра Канады Джастина Трюдо успешно излечилась от COVID-19. О том, что Софи Грегуар Трюдо подхватила инфекцию, стало известно около двух недель назад. Семья самоизолировалась, Софи было назначено лечение, сообщает РИА «Новый День».

Накануне Софи Грегуар Трюдо сообщила, что вылечилась и чувствует себя намного лучше. Ее лечащий врач эту информацию подтвердил.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 29.03.20

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