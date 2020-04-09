Вырубка африканских лесов грозит появлением новых смертельных вирусов

Уничтожение тропических лесов провоцирует более частые контакты человека с дикими животными, что может стать причиной появления смертоносных заболеваний. Об этом предупреждают американские ученые.

Свои опасения специалисты Стэнфорда описали в статье, опубликованной в Landscape Ecology. По словам ученых, вырубка лесов под сельскохозяйственные территории приводит не только к исчезновению целых экосистем, но и к более тесному соседству между людьми и дикой фауной.

Эксперты проанализировали ситуацию, сложившуюся в Уганде. Местные фермеры стали контактировать с дикими приматами значительно чаще в результате сокращения площади тропических лесов. В этой связи возникает риск инфицирования людей вирусами, которые распространены среди животных.

По официальной версии, коронавирус SARS-CoV-2, который вызвал пандемию COVID-19, также перешел человеку от животного носителя в результате мутации. Подобным образом людям передался вирус иммунодефицита.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.04.20

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