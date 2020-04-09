Ученые создали пластырь для восстановления сердца после инфаркта

Американские ученые создали «заплатку», которая поможет предотвратить сердечный приступ. Новую технологию опробовали на подопытных животных и в скором времени испытают на людях.

Результаты исследования специалистов из Университета штата Северная Каролина опубликовал журнал Science Translational Medicine. В настоящее время для восстановления сердца после инфаркта применяют клеточную терапию. Однако этот способ очень трудозатратный и дорогой.

Американские ученые создали пластырь из клеточной матрицы, полученной из миокарда свиньи и искусственных стромальных клеток человеческого сердца. Такую заплатку легко хранить, даже через 28 дней замораживания она не теряет своих функций и не вызывает отторжения иммунной системой.

Испытания на свиньях и мышах показали, что разработка столь же эффективна, как клеточная терапия. В скором времени ученые планируют опробовать новую технологию на людях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 10.04.20

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