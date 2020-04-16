«Сформировался гнойник величиной с кулак»: из-за боязни заразиться коронавирусом мужчина чуть не умер от аппендицита

Житель Красноярска тянул с обращением к врачу из-за боязни заразиться коронавирусом нового типа и чуть было не умер от аппендицита.

Как сообщили изданию ТВК в больнице скорой медицинской помощи Красноярска, мужчина четыре дня мучился болями в животе, но не обращался к медикам. Он считал, что в больнице можно подхватить коронавирусную инфекцию.

«На четвертый день он вызвал скорую, его привезли к нам. Оказался аппендицит, который за четыре дня просто сгнил в животе. Сформировался гнойник величиной с кулак. Поэтому обычная аппендэктомия у этого пациента длилась три часа. Все окружающие ткани были поражены воспалением. Человек боялся коронавируса, а чуть не умер от аппендицита!» – рассказал хирург БСМП Дмитрий Чайкин.

По словам врача, важно соблюдать режим самоизоляции, но не стоит забывать о своем здоровье и при первых признаках каких-либо заболеваний необходимо обращаться за медицинской помощью.

Красноярск, Зоя Осколкова

Красноярск. Другие новости 16.04.20

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