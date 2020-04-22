Регулярный просмотр телевизора представляет опасность для сердца

Ученые нашли взаимосвязь между просмотром телевизора и болезнями сердца. Примечательно, что работа за компьютером или вождение автомобиля такой опасности не несут.

Генетики из голландского Университета Гронингена проанализировали медицинские данные более 420 тысяч европейцев в возрасте 40-69 лет, полученные на протяжении четырех лет, и сопоставили их с тем, как люди проводили свободное время. Результаты опубликовал журнал Nature.

Участники исследования в среднем проводили 2,8 часа в день перед телевизором, или 1 час за компьютером. Учитывался досуг, проведенный в положении сидя. За несколько лет ишемическая болезнь сердца развилась у 12,5 тысячи человек, при этом вероятность болезни оказалась выше у тех, кто привык смотреть телевизор.

Примечательно, что у тех, кто проводил продолжительное время за компьютером или за рулем автомобиля, такой связи замечено не было. Кроме того, маркеров, связанных с работой нервной системы, которые влияли на предрасположенность к сидячему образу жизни, у любителей телевизора оказалось в четыре раза больше, чем у тех, кто проводит время за ПК.

Амстердам, Зоя Осколкова

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