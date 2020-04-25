Число зараженных коронавирусом в России увеличилось почти на 6 тысяч

Число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 74 тысяч 588: за сутки число зараженных увеличилось на 5 тысяч 966.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наибольшее число инфицированных традиционно отмечается в Москве – 2 тысячи 612. Большую часть из них (42%) составляют люди возрасте от 18 до 45 лет. 37,5% – от 46 до 65 лет. Старше 65 лет – 13,5%. 7% – это дети.

На втором месте по темпам роста заболеваемости Подмосковье, на третьем – Санкт-Петербург.

Сначала эпидемии в России умер 681 человек, зараженный коронавирусом, за последние сутки – 66.

По регионам показатели подтвержденного заражения распределяются следующим образом:

1. Москва 2612

2. Московская область 605

3. Санкт-Петербург 215

4. Мурманская область 193

5. Республика Дагестан 157

6. Нижегородская область 118

7. Краснодарский край 84

8. Тульская область 73

9. Челябинская область 72

10. Калужская область 69

11. Республика Татарстан 65

12. Рязанская область 64

13. Алтайский край 63

14. Оренбургская область 56

15. Пермский край 55

16. Ростовская область 51

17. Республика Хакасия 49

18. Карачаево-Черкесская Республика 46

19. Владимирская область 45

20. Тамбовская область 45

21. Республика Мордовия 45

22. Курская область 44

23. Ленинградская область 43

24. Республика Ингушетия 41

25. Кировская область 40

26. Новосибирская область 38

27. Ярославская область 37

28. Ямало-Ненецкий АО 37

29. Республика Башкортостан 35

30. Чувашская Республика 35

31. Приморский край 34

32. Свердловская область 33

33. Республика Северная Осетия 30

34. Республика Марий Эл 30

35. Тверская область 29

36. Кабардино-Балкарская Республика 29

37. Хабаровский край 28

38. Брянская область 27

39. Ставропольский край 27

40. Ульяновская область 27

41. Волгоградская область 26

42. Орловская область 25

43. Астраханская область 25

44. Самарская область 24

45. Пензенская область 23

46. Воронежская область 22

47. Чеченская Республика 22

48. Липецкая область 21

49. Калининградская область 21

50. Саратовская область 20

51. Белгородская область 19

52. Республика Калмыкия 18

53. Красноярский край 18

54. Костромская область 17

55. Смоленская область 17

56. Тюменская область 17

57. Ивановская область 16

58. Ханты-Мансийский АО 16

59. Новгородская область 15

60. Удмуртская Республика 15

61. Республика Бурятия 13

62. Псковская область 12

63. Архангельская область 10

64. Забайкальский край 10

65. Вологодская область 9

66. Республика Тыва 9

67. Магаданская область 9

68. Республика Коми 8

69. Томская область 7

70. Кемеровская область 6

71. Еврейская АО 6

72. Республика Карелия 5

73. Курганская область 5

74. Республика Алтай 5

75. Иркутская область 5

76. Амурская область 5

77. Омская область 4

78. Республика Саха (Якутия) 4

79. Республика Крым 4

80. Камчатский край 3

81. Республика Адыгея 2

82. Чукотский АО 1

83. г.Севастополь 1

Отметим, эти данные сформированы, исходя их информации на 24 апреля. В регионах уже озвучена новая статистика.

Москва, Игорь Юров

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