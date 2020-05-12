Люди без половины мозга могут адаптироваться к сложным условиям

Ученые выяснили, что будет с человеком, перенесшим ампутацию одного из полушарий мозга. Удивительно, но важные функции при этом сохраняются.

Специалисты из Калифорнийского технологического института (США) изучили мыслительные способности шестерых пациентов, которые перенесли гемисферэктомию. Такую операцию по удалению одного из полушарий мозга делают в некоторых тяжелых случаях эпилепсии.

Добровольцев подвергли магнитно-резонансной томографии. Исследование показало, что основные мозговые центры, отвечающие за зрение, речь, а также другие важнейшие функции, у людей работали без половины мозга на удивление хорошо.

По словам ученых, это показывает, что человеческий мозг способен адаптироваться к сложнейшим условиям. Вероятно, именно это умение поставило человека на высшую ступень эволюции.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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