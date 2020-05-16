В Китае женщина родила двойню от двух разных отцов

Неприятный момент пережил китаец, который после рождения двойни узнал, что он был отцом только одного из детей. Исключительно редкий случай был выявлен тестами ДНК, которые показали, что у каждого из детей был свой отец.

Имена матери и отца не разглашаются из-за соображений конфиденциальности. Китайский доктор Дэн Ятун уточнил журналистам: «Вероятность такого случая составляет примерно один из десяти миллионов».

Для того, чтобы такое зачатие состоялось, в цикле женщине надо иметь две жизнеспособные яйцеклетки, а не одну, как обычно. Кроме того, будущей матери надо вступить в половую связь с двумя мужчинами за относительно короткое время, пока идёт овуляция.

Пекин, Елена Васильева

Пекин. Другие новости 16.05.20

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