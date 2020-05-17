Учёные объяснили, почему Covid-19 может вызвать проблемы с кишечником

Коронавирус может локализовываться в кишечнике и распространяться с помощью отходов жизнедеятельности.

Об этом говорится в исследовании китайских ученых, опубликованном в журнале Nature Medicine.

Клетки кишечника могут легко заражаться SARS-CoV-2 и становиться очагом распространения COVID-19 в организме. Специалистам из Китая удалось доказать это после выращивания искусственного аналога кишечника летучих мышей и человека и анализа отходов. Выяснилось, что вирусные частицы могут сохраняться в отходах жизнедеятельности, а затем успешно распространяться в обе стороны – как от летучей мыши к человеку, так и наоборот.

Ученые подчеркнули, что названный новый очаг распространения коронавируса объясняет наличие кишечных расстройств у инфицированных пациентов. Таким образом, кроме респираторных заболеваний COVID-19 может спровоцировать появление проблем с кишечником.

Отметим, что ранее французские учёные предполагали исследовать сточные воды в городах, чтобы своевременно видеть опасность новой пандемии коронавируса. Такой метод уже помог несколько лет назад Израилю предсказать и предотвратить крупную вспышку полиомиелита.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.05.20

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