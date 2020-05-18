Назван самый полезный для здоровья сердца продукт

По словам специалистов Гарвардской школы общественного здравоохранения, грецкие орехи являются самыми полезными для здоровья сердца. В то же время злоупотребление этим продуктом может привезти к негативным последствиям.

«Различные исследования показали, что грецкие орехи могут защищать от заболеваний сердца за счет улучшения липидного профиля», – рассказала доктор медицинских наук Марта Гуаш Ферре в интервью газете La Vanguardia. Грецкие орехи отличает от других большое количество альфа-линоленовой кислоты.

Кроме того, этот продукт обладает противовоспалительными и антиоксидантными свойствами. Например, потребление орехов в количестве всего 57 граммов в день может подавить рост опухоли при подтвержденном раке молочной железы. Также улучшаются и показатели холестерина.

Впрочем, медики напоминают, что чрезмерное потребление орехов грозит проблемами со здоровьем. Так если съесть килограмм этого продукта за один раз, может развиться кишечная непроходимость – угрожающее жизни состояние.

С осторожностью стоит относиться к орехам тем, кто пытается похудеть. Употреблять продукт следует в небольших количествах и только в первой половине дня.

Бостон, Зоя Осколкова

Бостон. Другие новости 18.05.20

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