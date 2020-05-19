Люди стремительно глупеют из-за доступности высоких технологий

Американские и европейские ученые заявили о деградации современного общества. По мнению специалистов, люди слишком легкомысленно относятся к важным проблемам, что в будущем может привести к глобальной катастрофе.

Если ранее наблюдался рост IQ населения Земли, то теперь динамика отрицательная. Об этом говорится в работе, проведенной Центром экономических исследований Ragnar Frisch в Норвегии.

Исследование с участием 730 тысяч норвежцев показало, что каждое десятилетие средний показатель IQ населения снижается на 7 пунктов. Если такая тенденция сохранится, максимальный уровень IQ населения страны снизится с 130 до 69 пунктов.

Ученые из США считают, что на интеллект влияет множество факторов: экологическая обстановка, условия быта и труда, социальная среда и другие. Одной из причин падения IQ может быть несбалансированная диета. В частности, американские исследователи нашли связь между употреблением детьми рыбы и уровнем их развития.

Психологи призывают мировое сообщество использовать комплексный подход к решению проблемы. В частности, они советуют обратить внимание на качество питания, изменение образа жизни большинства людей и усилить пропаганду спорта и физкультуры.

Осло, Зоя Осколкова

Осло. Другие новости 19.05.20

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