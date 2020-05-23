В США родилась совершенно одинаковая четверня из мальчиков

В США в семье родились сразу четверо одинаковых ближнецов. Американцы Дженни и Крис Марр стали родителями впервые. По словам доктора Лорен Мюррей из техасской больницы, где родились дети, таких случаев зарегистрировано всего 72, сообщает Global News.

Родители были немного удивлены в ноябре прошлого года, когда узнали, что ожидают трех детей. Через неделю, на другом УЗИ, наступил переломный момент – детей ультразвук увидел уже четверо. «Медсестра, которая дала мне ультразвук, озорно посмотрела на меня. Мы были немного напуганы происходящим», – вспоминает новоявленный отец Крис.

Родители пошутили тогда, что они не приедут на очередное обследование, чтобы в итоге не узнать, что у них будет пятеро детей.

Дженни Марр родила четырех сыновей – Хадсона, Харрисона, Генри и Харди – в середине марта. Однако, поскольку это были преждевременные роды, дети не покидали больницу до начала мая. По словам доктора Лорен Мюррей, рождение идентичных детей уникально еде и потому, что все они имели одну плаценту.

Все четверо родились в трудное время, но их родители надеются, что они будут процветать и быть счастливыми. «Возможно, эта история и наши мальчики принесут такую ​​же радость другим, как и нам», – заключила Марр.

Вашингтон, Елена Васильева

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