Итальянцы больше всего любят оливковое масло первого отжима, овощи и кофе

Оливковое масло первого отжима является одним из компонентов ежедневного питания, от которого никогда не откажутся 64% итальянцев. За ним по степени любви следуют сезонные овощи (53%) и кофе (18%). Эти данные получены в ходе опроса, проведенного в стране.

Исследование, проведенное на выборке из 1000 человек, было сосредоточено на привычках питания, физической активности, образе жизни и профилактике здорового образа жизни, сообщает независимый новостной ресурс ansa.it.

Исходя из полученных данных, еда для итальянцев значит разное: она доставляет удовольствие и счастье (68%), она дает время, чтобы быть вместе (49%), еда воплощает итальянскую и региональную культуры (20%) и 30% опрошенных считают, что еда – способ оставаться здоровым.

В целом, итальянцы питаются довольно правильно. Они придерживаются средиземноморской диеты, 70% едят фрукты и овощи один раз в день, затем следует хлеб, макароны, рис и картофель (23%). Среди опрошенных наблюдается недостаток в питании рыбы – 46% никогда не едят ее. Среди незаменимых блюд на первом месте стоит пицца (65%), за ней следуют десерты (11%) и бутерброды (10%), а среди видов кухни ощутим четкий патриотизм – 91% предпочитают итальянские блюда. Еще 5% – вегетарианцы или веганы и 3%, – приверженцы кухни восточной.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 27.05.20

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