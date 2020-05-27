В Индии умер йог, который утверждал, что не ел и не пил 80 лет

В Индии скончался йог Прахлад Джани, который утверждал, что не ел и не пил в течение последних 80 лет. На момент смерти ему было 90 лет, сообщает агентство AFP.

«Он умер от старости в своем доме во вторник утром», – сказал сосед Джени из маленькой деревни в штате Гуджарат в Вест-Индии. Он также уточнил, что йог был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть.

Длиннобородый аскет утверждал, что в детстве ему было видение, после чего он перестал хотеть есть и пить. Говорят, что одной медитации ему было достаточно, чтобы выжить. Йога дважды подвергали научным наблюдениям – в 2003 и 2010 годах. Во время второго теста десять лет назад группа индийских врачей наблюдала за индусом 24 часа в сутки. За это время подопытный не только не пил и не ел, но он также и не ходил в туалет. Тем не менее, медики продолжили утверждать, что не есть и не пить 80 лет никакой человек не в состоянии и что йог где-то что-то не договаривает.

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