В России обнаружили опасный гибрид клеща

Российские ученые обнаружили новый вид клещей, который лучше адаптируется и переносит больше инфекций. Об этом сообщили в Сибирском отделении Российской академии наук.
Межвидовые гибриды обитают в окрестностях Новосибирска и Томска, пишет «Звезда». По словам заведующей лабораторией Института химической биологии и фундаментальной медицины Нины Тикуновой, новый вид появился в результате скрещивания дальневосточной и таежной особей.
«Этот гибрид приобрел свойство обоих родительских видов, имеет более широкий сезон активности, и что самое неприятное, гибридные особи способны переносить инфекционные агенты обоих родительских видов, а это для человека совсем неприятно», – рассказала специалист.
В сибирской лаборатории разработали препарат для экстренной профилактики и терапии клещевого энцефалита. Лекарство передали фармацевтической компании для дальнейших клинических испытаний.
Москва, Зоя Осколкова
Москва. Другие новости 28.05.20
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