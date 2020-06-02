Ученые выявили пользу сна голышом для похудения

Американские ученые пришли к выводу, что сон без одежды способствует похудению. Об этом сообщает издание Change.

Специалисты Национального института здоровья в США провели эксперимент с участием добровольцев. В течение нескольких дней подопытные спали голышом, а эксперты изучали процессы, происходящие в организме.

Выяснилось, что сон без одежды ускорял метаболизм на 10%, и за период эксперимента участники худели быстрее.

По словам ученых, когда человек спит голышом, организм тратит энергию на обогрев. Во время сна ускоряется обмен веществ, белый жир замещается бурым. В результате люди худеют.

Впрочем, медики указывают на то, что желающим избавиться от лишнего веса не стоит забывать о правильном питании и физических упражнениях.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 02.06.20

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