Ученые выяснили, почему тучные люди чаще и тяжелее болеют коронавирусом

Ожирение является одним из факторов риска заражения новым коронавирусом SARS-CoV-2. Это особенно актуально для патологического ожирения, где индекс массы тела превышает 40. В этом случае риск смерти человека от последствий коронавирусной инфекции в два раза выше, чем у человека с нормальной массой тела.

Исследования говорят о том, что организм с ожирением сложнее справляется с инфекцией, поскольку легкие должны снабжать кислородом большую массу, а жировая ткань вырабатывает гормоны, которые усиливают чрезмерный иммунный ответ организма на Covid-19.

«Гораздо сложнее обеспечить нормальное снабжение тела кислородом, когда у вас избыточный вес. Емкость легких ниже из-за размеров тела… Поэтому когда у вас серьезная респираторная инфекция, это влияет на вашу способность доставлять кислород в вашу кровь», – рассказал профессор Джон Уилдинг, глава Всемирной федерации по борьбе с ожирением.

Хирург Шоу Сомерс, который возглавляет Британское общество по ожирению и метаболической хирургии (BOMSS), отметил, что ожирение несет с собой еще один риск: «Когда избыток жировой ткани достигает определенной точки, он начинает вырабатывать гормоны, которые заставляют ваше тело думать, что оно сталкивается с воспалением. Когда это происходит при очень большом весе, повреждаются все органы. Организм чувствует, что у него хроническое воспаление, и он на самом деле разрушает ключевые органы, такие как почки, легкие и сердце».

«При сильном ожирении ваша иммунная система работает сверхурочно, – добавил Сомерс. – И, насколько нам известно о ковиде, у людей с плохим течением наблюдается чрезмерная воспалительная реакция, которая возникает через семь-десять дней. Их иммунная система сходит с ума. Мы считаем, что ожирение усугубляет течение коронавирусной инфекции».

Европейские центры по профилактике и контролю заболеваний (ECDC) сообщили, что 73 процента из числа инфицированных новым коронавирусом, которые находились в критическом состоянии в Италии, Испании, Швеции, Швейцарии и Нидерландах, страдали ожирением.

У людей с ожирением также наблюдаются более серьезные течения других коронавирусных заболеваний – ОРВИ, грипп и пневмония.

Ожирение также приводит к ряду других проблем, в том числе к развитию диабета 2 типа.

Лондон, Елена Васильева

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