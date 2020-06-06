Без лекарств: ученые нашли средство от диабета

Ученые из катарского колледжа Weill Cornell Medicine-Qatar пришли к выводу, что полностью излечиться от сахарного диабета второго типа можно без приема медикаментозных препаратов. Результаты исследования опубликованы в The Lancet Diabetes & Endocrinology, пишет live24.ru.

Как сообщается, в эксперименте приняли участие 158 пациентов с диабетом 2 типа, более 65% из которых год жили в специальных условиях – 12 недель питались по «Кембриджской диете» и выполняли физические упражнения как минимум по 150 минут в неделю. В среднем испытуемый терял за это время 12 кг веса. В результате у 61% из экспериментальной подгруппы наступила ремиссия сахарного диабета.

Участие в эксперименте принимали только добровольцы от 18 до 50 лет, причем диабет у них был диагностирован не более трех лет назад.

Москва, Татьяна Дорофеева

Москва. Другие новости 06.06.20

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