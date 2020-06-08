Коронавирус убивает клетки мозга – выводы европейских биологов

Европейские биологи обнаружили белок, с помощью которого коронавирус нового типа SARS-CoV-2 проникает в мозг. Речь идет о клеточном белке нейропилине-1 (NRP1). Новый коронавирус использует его, также как и рецептор ACE-2, для того, чтобы обосноваться в организме человека.

В ходе исследования ученые нашли в обонятельном эпителии и луковице умершего от Covid-19 пациента инфицированные вирусом клетки. Вырабатываемый всеми нервными клетками обонятельного эпителия белок нейропилин-1, согласно выводам биологов, служит главными воротами для проникновения нового коронавируса в нервную систему, сообщает medikforum.ru со ссылкой на bioRxiv.

Исследователи при этом доказали, что SARS-CoV-2 не размножается в клетках мозга, однако может способствовать их гибели и развитию нейродегенеративных болезней.

Эксперимент на мышах подтвердил гипотезу ученых. Ученые надеются, что результаты исследования помогут в создании вакцины от нового коронавируса.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 08.06.20

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