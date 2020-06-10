Ученые назвали обязательный продукт для курильщиков

Ученые в Аргентине установили, что курильщикам обязательно употреблять бананы, чтобы минимизировать негативные последствия от вредной привычки. Более того, содержащиеся в бананах микроэлементы помогут отказаться от табака.

Регулярное употребление этого фрукта помогает практически вдвое уменьшить выкуриваемое человеком количество сигарет. В бананах содержится магний и калий, а также витамины А, С, В6, В12. Эти элементы помогают эффективно бороться с нехваткой никотиновой кислоты.

Кроме того, медики советуют курильщикам включить в рацион питания отруби, которые богаты витамином В16. С его помощью человеческий организм сможет предотвратить появление тяжелых недугов, болезней дыхательной системы и даже онкологии.

Ученые рекомендуют употреблять не менее трех бананов в день для профилактики. Это простое правило поможет уменьшить негативное влияние никотина на организм и даже полностью избавиться от вредной привычки.

Буэнос-Айрес, Зоя Осколкова

Буэнос-Айрес. Другие новости 11.06.20

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