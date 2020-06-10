Вещества из морских ежей проверят на эффективность против коронавируса

Дальневосточные ученые получили из морских ежей вещества с противовирусным эффектом, которые, возможно, подойдут для лечения новой коронавирусной инфекции. Теперь специалисты Тихоокеанского института биоорганической химии Дальневосточного отделения РАН планируют провести исследования этих веществ на предмет использования в терапии больных Covid-19. Об этом сообщил академик РАН, научный руководитель института Валентин Стоник.

По словам ученого, испытание выделенных из морских ежей веществ показали их эффективность против герпеса. Биологи и химики намерены продолжить исследования, чтобы выяснить, будут ли данные вещества бороться с коронавирусами, которых насчитывается более 40. Испытания планируется организовать на базе НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Г.П. Сомова Дальневосточного отделения РАН, передает «Интерфакс-Россия».

Если исследования покажут эффективность выделенных веществ в борьбе с коронавирусами, то есть вероятность, что препараты из морских ежей помогут и против Covid-19, отметил ученый. Академик добавил, что испытания могут занять один-два месяца.

Ученый также заявил о возросшем значении исследований новых природных активных веществ в нынешних условиях, отметив, что «с пандемией коронавируса мир вступил в эпоху глобальных эпидемий и вообще глобальных медицинских проблем».

Владивосток, Наталья Петрова

Владивосток. Другие новости 10.06.20

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