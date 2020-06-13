В США рассказали о преимуществах новой вакцины от COVID-19

В США заявили, что разработанная в стране вакцина от COVID-19 безопасна и работает с первого раза.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», американские ученые опубликовали новые результаты испытаний вакцины от коронавируса. При разработке препарата возникли опасения, что прививка может вызвать более тяжелое течение болезни, как это было во время испытаний вакцины против близкого родственника COVID-19 – вируса SARS, вызывающего атипичную пневмонию. Оказалось, что препараты против SARS в ряде случаев приводят к более тяжелому течению заболевания, если человек после прививки подвергается атаке вируса. Особенно это касается людей с ослабленным иммунитетом.

Исследуя вакцину против COVID-19, ученые вводили мышам разные дозы противовирусного препарата, в том числе и дозы, считающиеся недостаточно сильными для формирования иммунитета. После этого животных подвергли воздействию вируса. В результате, субпротективные дозы не приводили к более тяжелому течению болезни, а адекватный иммунный ответ отмечался даже после одной дозы.

По словам исследователей, это не означает, что точно так же препарат будет действовать на людей. Поэтому в июле начнется следующий этап испытаний, в котором примут участие 30 тысяч человек.

Вашингтон, Игорь Юров

Вашингтон. Другие новости 13.06.20

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