Врач раскрыл самый простой и доступный способ бросить курить

Президент Российской ассоциации общественного здоровья, профессор Первого Московского государственного медицинского университета имени И.М. Сеченова Андрей Демин рассказал о самом простом и доступном средстве от курения. Речь идет об обычной воде.

По словам ученого, вода поможет в вымывании из организма полученных от курения ядовитых веществ, а глоток воды – заменит затяжку табачного дыма. Поскольку курение – «это действие, в котором заняты руки», то бутылка с водой в руках позволит курильщику чем-то занять руки и соответственно не тянуться за очередной сигаретой, объяснил Демин.

Профессор также отметил, что вода является самым простым средством от головных болей, которые возникают у многих людей, бросивших курить, из-за нехватки в организме никотина. По его словам, дополнительное количество воды поможет справиться с этими болями.

Вода полезна и тем, кто боится после отказа от курения потолстеть, рассказал Демин в комментарии радио Sputnik. Ее потребление ускоряет обмен веществ в организме, отметил ученый, напомнив, что ограничить количество съеденной пищи можно, выпив воды незадолго до еды.

Москва, Наталья Петрова

Москва. Другие новости 18.06.20

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