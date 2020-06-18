Смесь специй поможет оздоровить вредную пищу

Американские ученые назвали специи, смесь которых может сделать безопаснее для человека фаст-фуд и другие вредные продукты. Эксперимент показал, что регулярное употребление этих приправ благотворно сказывается на здоровье.

Специалисты Университета штата Пенсильвания провели эксперимент с участием 12 мужчин в возрасте 40-65 лет. У добровольцев имелся избыточный вес и сердечно-сосудистые заболевания. Все они пренебрегали спортом и злоупотребляли жирной едой с большим содержанием быстрых углеводов.

Известно, что употребление жирной и жареной пищи увеличивает риск развития воспалительных процессов в желудке, болезней печени и других органов пищеварительной системы. Снизить опасность, по мнению ученых, поможет смесь специй, в которую входят базилик, черный и красный перец, лавровый лист, тимьян, куркума, имбирь, тмин, кориандр, петрушка и тимьян.

Перечисленные приправы делают еду с большим количеством углеводов и жиров безопаснее для здоровья человека, утверждает автор исследования Конни Роджерс. Участники эксперимента добавили специи в свой обычный рацион, что положительно отразилось на состоянии их здоровья.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 18.06.20

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