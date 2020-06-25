Учёные приравняли час в спортзале к бокалу красного вина

Бокал красного вина по степени полезности можно приравнять к часу занятий в спортазе. Об этом говорит новое исследование, проведенное в Университете Альберты в Канаде.

По имеющейся информации, содержащийся в красном вине ресвератрол повышает работоспособность, улучшает работу сердца и укрепляет мышцы. По степени воздействия это можно сравнить с физическими упражнениями.

Согласно выводу Джейсона Дайка, руководителя исследования, употребление вина позволит людям, которые не в состоянии посещать тренажерный зал, держать себя в тонусе. Ресвератрол, повышая количество сердечных сокращений, укрепляет сердце и делает мышцы сильнее и выносливее, регулирует уровень сахара в крови и обладает антивозрастным эффектом. Исследования также показали, что люди, которые выпивают бокал красного вина в день, менее склонны к развитию слабоумия и рака.

Москва, Елена Васильева

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