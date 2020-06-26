Десятки тысяч девочек и женщин в Германии подверглись обрезанию

Десятки тысяч женщин и девочек в Германии подверглись обрезанию. Это следует из последнего анализа, представленного в четверг министром семьи Германии Франциской Гиффай. Та же участь сейчас угрожает 3000-15000 девочкам, живущим в Германии, сообщает немецкое агентство DPA.

По сравнению с 2017 годом число женщин-инвалидов увеличилось на 44 процента. В случае несовершеннолетних девочек, подвергающихся риску обрезания у женщин, рост составляет 162 процента, сообщило министерство по делам семьи. Однако Гиффай признает, что реальные цифры могут быть еще выше.

«Калечение женских половых органов является серьезным нарушением прав человека и архаичным преступлением, которое нарушает право девочек и женщин на физическую неприкосновенность и сексуальное самоопределение», – сказала она. По ее словам, это имеет пожизненные физические и психологические последствия.

Увеличение практики женского обрезания в основном связано с миграционным кризисом. Подавляющее большинство женщин, которым пришлось сделать обрезание, – из Эритреи, Сомали, Индонезии, Египта и Нигерии.

В Германии эта процедура запрещена и за нее положено наказание, даже если родители возят девочку на родину для проведения процедуры.

Женское обрезание – это ампутация некоторых отделов наружных половых органов. Почти всегда травмирующая операция делается детям. Во всем мире через эту антигуманную процедуру прошли 200 миллионов девушек и женщин.

Берлин, Елена Васильева

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